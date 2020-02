Liefde in de regio: ‘De vlam vloog direct in de pan’

Anne: Wouter en ik kennen elkaar al sinds de basisschool, maar de vonk is toen nooit over geslagen. Vervolgens gingen we naar de middelbare school en hadden we weinig contact. We kwamen elkaar alleen af en toe tegen op de fiets naar de middelbare school.



In 2015 kwamen we weer bij elkaar in de klas op het AOC MBO in Doetinchem en zag de een de ander wel zitten. Ook toen was het weer niet raak: de liefde bleek helaas niet wederzijds. Na een avondje de Graafschap in 2019 was het dan eindelijk zo ver!



We vonden elkaar allebei leuk en gingen een week later samen naar de film ‘Last Christmas’. Dat is inmiddels drie maanden geleden en sindsdien zijn we een stel! Ik werk nu als vrachtwagenchauffeur en Wouter is volledig boer.