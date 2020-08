Liever een beter milieu dan afvalkosten besparen, zeggen inwoners van Lochem

Ook mag in het kader van kostenbesparing het aantal ledigingen van de groene container in de winter best gehalveerd worden, laat bijna twee op de drie respondenten weten. In Lochem wordt al langer gepiekerd over de toekomst van het ophalen en verwerken van het vuilnis.

Hogere kosten niet te voorkomen

Lochemers konden via een enquête hun mening geven over de afvalinzameling, in aanloop naar het besluit van de gemeenteraad later dit jaar. Het doel: een nieuw grondstoffenplan voor de periode van 2021 tot 2024. Bezuinigingen of hogere belastingen liggen op de loer. ,,Dat inwoners meer gaan betalen, geldt voor alle gemeenten. Dat komt door de grondstoffenmarkt’’, zegt wethouder Henk van Zeijts.

Hij noemt het opvallend dat inwoners het milieu belangrijker lijken te vinden dan de oplopende kosten. ,,Daar maak ik uit op dat ze afval willen scheiden. Het had ook kunnen zijn dat mensen de kosten belangrijker zouden vinden, maar dat is niet zo.’’

Quote Als we het afval niet snel weghalen, trekt het ook ander afval aan. Slechts een klein deel van de mensen zich schuldig aan het illegaal dumpen van afval Henk van Zeijts, wethouder gemeente Lochem

Illegaal dumpen van afval

Het principe van ‘de vervuiler betaalt’ kan op instemming rekenen van bijna 950 van de in totaal 1140 inwoners die meededen aan het onderzoek. Wel is een deel van deze respondenten bang dat mensen hierdoor sneller overgaan tot illegaal dumpen van afval. Volgens Van Zeijts is die angst onnodig. ,,We zien dat dit wel meevalt. We proberen het afval snel weg te laten halen wanneer dat illegaal gedumpt wordt.’’

Maar is het voor inwoners dan maar een vrijbrief om het afval illegaal te dumpen? ,,Dat niet. Maar als we het niet snel weghalen, trekt het ook ander afval aan. Slechts een klein deel van de mensen maakt zich hier schuldig aan.’’

Oudpapier

De meningen over de inzameling van oudpapier zijn verdeeld, waardoor het voor de gemeente nog een hele kluif wordt iedereen daarover tevreden te stellen. Eén op de vier respondenten wil dat vrijwilligers blijven inzamelen om via de vergoeding inkomsten te genereren voor hun vereniging. Ruim een derde vindt het juist prima als Circulus-Berkel de inzameling doet en mensen hun oud-papier in een blauwe container inzamelen.

Dat besluit moet de gemeenteraad later dit jaar nemen. Van Zeijts: ,,Een aantal verenigingen is gestopt met de inzameling, maar we hopen dat de oudpapiermarkt weer aantrekt, waardoor ze meer krijgen dan de huidige 4 cent per kilogram oudpapier.’’