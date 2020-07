Linda Commandeur gaat op pad voor de krant: ‘Er is zoveel moois in de Achterhoek’

GROENLO - Schrijfster Linda Commandeur uit Groenlo laat zich in eigen omgeving verrassen. Vanaf volgende week schrijft ze wekelijks in De Gelderlander over haar belevenissen.

Linda, de Achterhoek heeft ook voor jou nog genoeg geheimen?

,,Er is zoveel moois waar we vaak aan voorbij gaan. Doordat we te snel zijn, in een auto zitten, of gewoon druk zijn. Mijn doel is vooral om stil te staan bij wat er allemaal in onze omgeving is. En daarbij kijk ik wie of wat ik onderweg allemaal tegenkom. Ik wil graag tijd nemen, mensen aanspreken, om te weten wat ze aan het doen zijn. Mijn nieuwsgierigheid volgen.”

Die ontmoetingen staan centraal in je verhalen, maar dat is niet per se alleen met mensen?

,,Voor mij is een ontmoeting een moment van aandacht waar ik iets van leer of iets wat me raakt. Dat kan ook iets in de natuur zijn. Als het maar iets met me doet.”

Je wilt aan de hand van je wandelingen en ontmoetingen ook een boek uitgeven. Hoe zit dat?

,,Je kunt een fantastisch mooi huis hebben, maar als er geen fijne mensen in wonen, dan stelt zo'n huis niks voor. En zo zie ik het ook in de Achterhoek. Voor mij is de Achterhoek zo'n fijne mooie plek. Qua omgeving, maar uiteindelijk maken vooral de mensen en hoe ze samenleven, de Achterhoek. Daar ben ik naar op zoek en dat wil ik delen met anderen en daar wil ik dus een boek van maken.”