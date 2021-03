Linda maakt fotoboek na wandelingen door Achterhoek: ‘Ik wil de schoonheid ook in lelijke dingen zien’

Zwembad De Meene opent de deuren in Ruurlo een maand eerder dan normaal: ‘Zwemmen is gezond, nu zeker’

30 maart Het buitenzwembad van Ruurlo, De Meene, opent de deuren een maand eerder dan normaal: 1 april. En dat is géén grap, benadrukt Bas Bernauer, vice-voorzitter van het zwembad. ,,Nu in coronatijd waar weinig kan, maar het wel heel gezond is om in de buitenlucht bezig te zijn, hebben we besloten om eerder open te gaan.’’