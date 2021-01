Lineke kon dankzij crowdfundactie naar Moskou voor behandeling: ‘Ongelooflijk’

Eerste vaccinatie is donderdag al in ziekenhuis Doetinchem, maar afwachten is nog bij wie

4 januari DOETINCHEM - De eerste vaccinatie tegen het coronavirus is donderdag al in het Slingelandziekenhuis in Doetinchem. Daar krijgen ze het vaccin woensdagmiddag geleverd ‘en beginnen we donderdagochtend heel vroeg'.