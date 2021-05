Lintje voor drumheld Broddy van De Schanskloppers

Oproep huisartsen: laat je niet afschrik­ken door verhalen over AstraZene­ca

30 april Huisartsen in de regio vrezen dat mensen zich niet laten vaccineren vanwege alle ‘gedoe’ rond AstraZeneca. ,,We krijgen een stortvloed aan vragen en zorgen van onze patiënten. We vrezen dat mensen daardoor wegblijven. Dat is niet goed en onnodig”, stelt directeur Karen Pijnenburg van Huisartsenzorg Oude IJssel in de Achterhoek.