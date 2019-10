Lintje voor Gerry Menkhorst uit Gaanderen

Neede heeft genoeg, maar niet de juiste woningen

12:55 NEEDE - Het probleem in Neede zit niet in het aantal woningen, maar in de kwaliteit. De aangeboden huizen sluiten onvoldoende aan bij de vraag. De meeste koophuizen zijn relatief oud. In de afgelopen jaren zijn er weinig koopwoningen gebouwd in vergelijking met de andere drie grote kernen.