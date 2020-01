Lintje voor zeven brandweermannen Zelhem

Column Henny Haggeman Stadse Fratsen: Na het drama met de schoolpar­kiet was ‘Knijpkema’ geboren

25 januari Soms krijgen wij journalisten een brief of mail onder ogen die niet voor ons is bedoeld. Dat gebeurde mij eerder deze week, op bezoek bij familie. Het ging om een digitaal berichtje verstuurd op een basisschool in de buurt. Daarin stond dat juf Emma een puppy heeft, genaamd Jack.