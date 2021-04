Lintjesregen in Berkelland: Officier, Ridder en 9 Leden in de Orde van Oranje-Nassau

De uitreiking van de versierselen is later deze week, op donderdag en vrijdag. Vanwege de coronamaatregelen gebeurt dit in aangepaste vorm. De burgemeester ontvangt iedere decorandus met zijn of haar partner in het gemeentehuis voor een aparte ceremonie, zonder gasten.

Nicolas Mansfield

De hoogste onderscheiding in Berkelland is deze week voor Nicolas Mansfield. De 54-jarige inwoner van Eibergen is benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Mansfield was werkzaam als koordirigent (2000-2004), hoofd artistieke zaken (2004-2013) en algemeen en artistiek directeur (2013 tot 1 oktober 2020) bij de Stichting Nederlandse Reisopera (NRO). ‘De heer Mansfield heeft zich buitengewoon ingezet voor de culturele sector in Nederland en de NRO opnieuw uitgevonden”, aldus de gemeente Berkelland.

Onder Mansfields leiding groeide het aantal bezoekers van de NRO met ruim tweehonderd procent tot 65.000 in 2019. Hij bedacht en initieerde als dirigent de ‘Meezing Messiah’ in Carré met meer dan 600 zangers en 1100 bezoekers, dat is uitgegroeid tot een uniek evenement in Nederland en daarbuiten. Mansfield ontdekte diverse jonge talenten die nu vooraanstaande operazangers zijn. Hij initieerde verschillende educatieve projecten voor jongeren en begon als eerste in Nederland met een operajeugdkoor én een operakinderkoor. Bovendien adviseerde hij over de fusie tussen Het Gelders Orkest en het Orkest van het Oosten tot Phion.

Wilfried Zieverink

Wilfried Zieverink is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De 56-jarige Ruurloër zet zich sinds 1979 actief in voor de lokale, nationale en internationale klootschietsport. Bij Klootschieters Vereniging ’t Broek was hij actief als bestuurslid en sinds 1996 als secretaris. Bij de Achterhoekse Klootschieters Federatie is hij bestuurslid, trainer, scheidsrechter bij het NK Senioren en Junioren en cursusleider van trainers- en scheidsrechtercursussen.

Sinds 1995 is hij bovendien bestuurslid bij de Federatie van Klootschieters en Kogelwerpers/Nederlandse Klootschiet Bond (NKB). Volgens de gemeente Berkelland heeft Zieverink bij de totstandkoming van die fusie een prominente rol gespeeld en is hij de ‘linking-pin’ tussen het bondsbestuur en de juniorencommissie en opleidingscommissie. Namens de NKB is hij tevens lid van de internationaal overkoepelende organisatie International Bowling Association. Bij de Stichting Kerkepaden Mariënvelde is Zieverink actief geweest als secretaris en sinds 2009 als voorzitter.

Boy van den Berg

Boy van den Berg is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De 75-jarige Needenaar is sinds 2005 actief voor onder meer de kerk en de buurtbus in Neede. Hij was vrijwillig interimmanager gebouwen bij de Hervormde Gemeente Neede, vrijwillig scheepsarts bij Stichting Zeilschip Eendracht en vrijwillig interimmanager bij de Stichting Hervormde Uitvaartonderneming Neede/Protestantse Gemeente Neede. Van den Berg is bovendien als medeoprichter, voorzitter en chauffeur betrokken bij de BuurtbusPlusvereniging Neede – Stichting Busje 2009. Bij de Protestantse Gemeente Neede is hij actief als ouderling pastoraat.

Hennie Papenborg

Hennie Papenborg is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De 67-jarige Rekkenaar is sinds 1970 vrijwilliger bij de muziek, de voetbalclub en het volksfeest in het dorp. Bij Muziekvereniging Crescendo Rekken zet hij zich al meer dan 50 jaar in als medewerker onderhoud en als helper bij het ophalen van oud papier en oud ijzer. Bij Sportclub Rekken was en is hij actief als damestrainer, jeugdleider A-junioren, jeugdvoorzitter, organisator van trainingen, grensrechter, helper bij bouwprojecten en diverse andere activiteiten. Bij de Wagenbouwgroep Tied Zat is Papenborg bovendien medeoprichter, voorzitter, bedenker en uitwerker van ideeën, bouwer en medewerker bij het poten en verzorgen van de dahlia’s. Bij de Vereniging Rekkens Volksfeest was hij eerder lid van de Feestcommissie. Nu staat hij nog klaar als vrijwilliger bij verschillende activiteiten.

Alie Sieben-Kroon

Alie Sieben-Kroon is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De 66-jarige Rekkense is sinds 1980 actief op allerlei terreinen. Zo was ze vrijwilliger, scriba en ouderling bij de Antoniuskerk Rekken/Protestantse Gemeente Eibergen-Rekken en contactpersoon voor het Kerkelijk Centrum Den Hof. Ook is ze lid van de initiatiefgroep Behoud Antonius. Ze was secretaris van PPR/GroenLinks Eibergen en lid van de oprichtingswerkgroep van de Stichting Zwembad Rekken. Daar is Alie Sieben ook nu nog actief als algemeen vrijwilliger. Van het Eetcafé Rekken is zij medeoprichter en penningmeester.

Henk Sieben

Henk Sieben is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De 68-jarige Rekkenaar zet zich sinds 1980 als vrijwilliger in voor de samenleving, op allerlei terreinen. Zo was hij onder meer jeugdouderling, koster en medewerker hand- en spandiensten bij de Antoniuskerk Rekken/Protestantse Gemeente Eibergen-Rekken. Onder de vlag van de kerk organiseert hij de tweejaarlijkse boekenmarkt en is hij lid van ZWO-commissie en de initiatiefgroep Behoud Antoniuskerk.

Bij PPR/GroenLinks Eibergen/Berkelland was Sieben voorzitter, vrijwilliger, commissielid en lid van de steunfractie. De Rekkenaar was bovendien betrokken bij de totstandkoming van boeken over de tbs-kliniek Oldenkotte, de muziekvereniging Crescendo Rekken en de voetbalvereniging FC Eibergen. Hij was bestuurslid van de Stichting Begraafplaats Rustoord, die hij nu nog ondersteunt als medewerker onderhoud. Bij de Vereniging Historische Kring Eibergen is Sieben actief als bestuurslid en redactievoorzitter van de uitgave ‘Old Ni-js’ en bij de Stichting i.o. erfgoed “De Kolonie” Rekken als medeoprichter en bestuurslid.

Anton Groot Kormelink

Anton Groot Kormelink is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De 78-jarige Beltrumer is sinds 1974 actief voor de samenleving. Hij ontvangt de koninklijke onderscheiding onder meer voor zijn inzet bij Hobbyclub Het Palet/Stichting Jongerenwerk Beltrum als medeoprichter en en begeleider. Sinds 1975 is Groot Kormelink bovendien ontwerper, bouwer, constructeur en lid van de bollenlandgroep bij Wagenbouwgroep Dynamite in Beltrum en sinds 1984 lid van de baancommissie en klusser bij Tennisclub Beltrum.

Carla Klein Breteler-Bleumink

Carla Klein Breteler-Bleumink is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De 57-jarige Beltrumse ontvangt op een later moment haar versierselen, omdat ze momenteel als ic-verpleegkundige ingezet op Aruba. Klein Breteler is sinds 1989 actief als vrijwilliger. Zo was ze secretaris van de afdeling handbal bij V.I.O.S. Beltrum en als voorzitter van de ouderraad bij Basisschool Ludger in Beltrum betrokken bij de fusie met de Jenaplanschool. Sinds 2011 is zij bestuurslid van de Raad van Overleg Beltrum en oprichter, voorzitter en coördinator van missies bij de Stichting SKB4Gambia. Sinds 2013 is Klein Breteler bovendien bestuurslid van Festunique.

Rinus Dijkman

Rinus Dijkman is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De 67-jarige inwoner van Ruurlo is sinds 1981 actief, onder meer in de lokale politiek en de kerk. Dijkman was raadslid, wethouder en loco-burgemeester van de gemeente Ruurlo en secretaris en voorzitter van het CDA Ruurlo. Na de gemeentelijke herindeling werd hij voorzitter van het CDA Berkelland. Daarvan is hij sinds 2010 penningmeester. Die functie bekleedt hij sinds 1989 ook bij Tafeltje Dekje in Ruurlo. Bij de Gereformeerde Kerk Ruurlo-Barchem/Protestantse Gemeente Ruurlo-Barchem was of is Dijkman bovendien actief als als diaken, voorzitter van de kerkenraad Gereformeerde Kerk, voorzitter van de federatieraad Protestantse Gemeente Ruurlo-Barchem in wording en voorzitter van het college van kerkrentmeesters en lid van de commissie Herinrichting Dorpskerk Ruurlo.

Peter van der Heij

Peter van der Heij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De 75-jarige Ruurloër zet zich sinds 1974 in voor de samenleving. Zo was hij actief als producent, redacteur en presentator van televisie-uitzendingen bij de Vereniging Lokale Omroep Dronten, als scriba bij de Hervormde Gemeente Dronten, als diaken bij de Protestantse Gemeente Enschede, in tal van functies bij de Hervormde Gemeente Bodegraven en als vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Bodegraven. In Ruurlo zette hij zich in voor de werkgroep Ruurlo Schoon, voor de Protestantse Gemeente Ruurlo-Barchem en bij de Vereniging KunstKring Ruurlo. Bij Voormekaar Berkelland was Van der Heij actief als adviseur voor ouderen. Sinds 2019 is hij betrokken bij de promotie en communicatie rondom kunstprojecten in Ruurlo.

Gerrit Laarman

Gerrit Laarman is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De 65-jarige Ruurloër was en is sinds 1980 actief op tal van terreinen: bij de Hervormde Kerk Lemelerveld, de Feestcommissie Lemelerveld, de Feestcommissie 1000 Marle, de Hervormde Kerk Hellendoorn, de Langshan Fokker Speciaal Club, de Buurtvereniging Borculoseweg in Ruurlo, de Hervormde Kerk Ruurlo, als raadslid van de gemeente Ruurlo, bij de Ruurlose Pluimvee- en Konijnenfokkers Vereniging ‘Nieuw Leven’, de Stichting Reurlse Pompdagen, de Ruurlose Sport Federatie en bij de Oost Nederlandse Pluimvee & Pelsdieren Tentoonstellingsvereniging.