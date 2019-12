Lisa uit Holterhoek woont tussen de bosbranden in Australië: ‘Redden wat er te redden valt’

Buxton (in de deelstaat New South Wales) ligt op ongeveer 100 kilometer van de grote stad Sydney, aan de oostkust van het continent. Het is in december zomer in Australië en de temperaturen zijn dit jaar extreem te noemen. Het is zelfs zo warm, dat er niet genoeg kleuren zijn om de hitte op de kaarten aan te geven. „Morgen wordt een heftige dag: 42 graden en veel wind”, laat Lisa laat op de avond weten vanuit Australië. „Ik kan nu toch niet slapen. Het dorp voor mijn dorp is afgebrand, dus we moeten heel erg oppassen.”