Literatuur te koop bij Studio 16 in Neede; boeken graag afrekenen bij de bar

Wie bij de kookstudio van Estrella van Liere binnenloopt om een kop koffie te drinken of een hapje te eten, is het vast wel opgevallen. In een grote kast langs de wand in de nieuwe, sfeervolle horecagelegenheid aan de Oudestraat in Neede, staan boeken. Niet als behang, zoals vaker in cafés of restaurants; nee, de ‘boekenkast van Neede’ is een kleine dependance van de gerenommeerde boekhandel Lovink op de Markt in Lochem.