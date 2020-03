LIVE | Burgemeesters: ‘Allemaal ons best doen om crisis te boven te komen’

Regio Borken telt 19 met corona besmette inwoners: ‘Snelle versprei­ding zien te vertragen’

15:56 BORKEN - Het corona-virus zorgt ook over de grens met Duitsland voor ingrijpende wijzigingen in het dagelijks leven. In de aan de Achterhoek grenzende kreis Borken, met ruim 300.000 inwoners nog iets meer bevolkt, zijn negentien mensen besmet met het coronavirus. De regionale overheid in het ‘kreishaus’ in Borken maakt dagelijks meldingen van nieuwe maatregelen.