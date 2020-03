LIVE: Deze evenementen gaan niet door in de Achterhoek en Liemers vanwege het coronavirus

Eerder duidelijk­heid over (te) vol SKB door samenwer­king met Twentse ziekenhui­zen

11:32 WINTERSWIJK - Om opnamestops van patiënten te voorkomen, heeft ziekenhuis SKB in Winterswijk afspraken gemaakt met de ziekenhuizen in Twente over de beschikbare opnamecapaciteit. Ziekenhuizen krijgen van elkaar digitaal inzicht hoeveel bedden er nog vrij zijn, op elk moment van de dag.