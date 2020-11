LIVE | Jaren cel geëist vanwege drugslab Drempt; Colombiaanse ‘drugskok’ was proefspeler ADO Den Haag

Advocaten: bewijs onrechtma­tig voor oprollen drugslab van crystal meth in Drempt

18 augustus DREMPT/ DEN BOSCH - Het drugslab dat op vrijdag 8 mei werd gevonden in een boerenschuur in Drempt is hoogstwaarschijnlijk onderdeel van een grotere criminele drugsorganisatie. ,,Dat vermoeden heb ik wel ja”, zei advocaat Henk Koopman dinsdag na afloop van de eerste openbare rechtszitting in deze zaak.