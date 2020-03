LIVE | Lege schappen bij Jumbo Zevenaar, geen paracetamol meer te krijgen bij Kruidvat Hengelo

Foto’s van Joodse naobers duiken op in Geesteren

9:33 GEESTEREN - In Geesteren zijn foto’s opgedoken van leden van de Joodse familie Meijers. Meerdere dorpsgenoten meldden zich na een oproep in De Twentsche Courant Tubantia bij Jolanda Luimes-Arentsen. Zij is bezig met een boekje en een schoolproject over het gezin.