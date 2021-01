LIVE | Politie stuurt mensen weg uit Doetinchem en Winterswijk om onlusten in Achterhoek te smoren

,,We zullen daar keihard tegen optreden”, zegt Boumans, die eraan toevoegt ook een tegenbeweging te zien. Die heeft zich inmiddels aangekondigd, onder meer vanuit de harde kern van De Graafschap en ook de volkswijk Kleintjeskamp. Beide geledingen laten weten niet te accepteren dat de Doetinchemse binnenstad wordt vernield.

Volledig scherm De tafels bij Gringo's in de Grutstraat worden binnen gezet. © Theo Kock

De eerste van deze ‘verdedigers’ hebben zich inmiddels laten zien in de stad. Er loopt een groep van tussen de 40 en 50 man door de Grutstraat en Hamburgerstraat, met agenten in hun kielzog. In de groep worden wel mondkapjes gedragen, maar onderling geen anderhalve meter afstand gehouden.



Ook Achterhoekse boeren hebben zich inmiddels gemeld en hebben de politie aangeboden om ‘alle straten in Doetinchem dicht te zetten met 100 of 200 trekkers. Zodat er geen relschopper meer in of uit kan’.



Ook de tegenbeweging waarschuwt Boumans overigens: ,,De betrokkenheid met de stad is mooi. Toch doe ik een beroep op deze mensen om niet naar de binnenstad te komen. Ook zij zullen zich dan strafbaar maken.”

Volledig scherm Waarschuwing van de harde kern van De Graafschap aan relschoppers die Doetinchem willen komen vernielen. © DG

Deels uit regio, deels uit rest van het land

Behalve in Doetinchem is men ook in Winterswijk bang voor onlusten vanavond in het winkelcentrum. De gemeente heeft dinsdag na overleg via de ondernemersvereniging ABH City een waarschuwing uitgedaan naar de centrumondernemers.

Burgemeester Joris Bengevoord roept iedereen op de rust te bewaren en thuis te blijven. ,,Wij willen in Winterswijk geen ongeregeldheden zoals we de afgelopen dagen in enkele steden hebben gezien. Op mogelijke protesten zijn wij voorbereid. Onze inwoners en ondernemers verdienen het dat zij optimaal worden beschermd”, zegt Bengevoord.



De politie heeft daarnaast signalen dat er ook in Aalten en Eibergen onrust zou kunnen ontstaan.

In Doetinchem komen de relschoppers die worden verwacht deels uit Doetinchem zelf, maar ook elders uit de Achterhoek en de rest van het land, verwacht Boumans. Toegangswegen naar de binnenstad worden gecontroleerd.

Boumans laat weten dat er voldoende politie op de been is om eventuele rellen de kop in te drukken. Ook is de ME op de been in en om de stad. Doetinchem houdt er rekening mee dat de rellen rond 20.00 uur ontstaan.

Maatregelen tegen vernieling en plundering

Zo heeft modezaak Ter Horst Van Geel de etalage leeggehaald en hebben verschillende horecazaken de terrassen uit voorzorg verwijderd. Mingle heeft de ramen afgeplakt en bij meerdere winkels in en rond het centrum zijn de ramen inmiddels dichtgetimmerd.



,,Ik wil hier niet komen dat alles stuk is. Dus ik heb de stoelen binnen gezet en de tafels gaan naar huis”, zegt de uitbaatster van Antons Biergarten in de Grutstraat. ,,En we zetten het voorlopig niet terug want dit gaat nog wel een tijdje door.”



,,Het is hier ineens oorlogsgebied”, constateert Robby Welling van Stadscafé Simons. ,,Ik hoop maar dat de politie niet de harde kern van De Graafschap aanziet voor relschoppers, want dan zijn we nog verder van huis.”

Noodbevel in de achterzak

Zowel burgemeester Joris Bengevoord van Winterswijk als Mark Boumans van Doetinchem heeft een noodbevel in de achterzak. Daarmee kan elk bevel gegeven worden dat nodig wordt geacht om een oproer de kop in te drukken. ,,Een overtreding is dan ook een strafbaar feit”, zegt Boumans. ,,Dat kan je lang achtervolgen.”

De burgemeester roept ouders ook op hun kinderen binnen te houden. ,,Ik raad iedereen af te komen kijken”, zegt Boumans.

Nederland is al sinds de invoering van de avondklok in de ban van rellen in een tiental steden.

