LIVE | Rutger uit Halle bereikt ondanks verbod met zijn trekker De Bilt; politie bekeurt boeren op snelweg

Samen met maximaal 2000 andere boeren komt bestuurder Rutger van Lier, tevens coördinator van boerenactiegroep Farmers Defence Force (FDF), ’s middags in verzet tegen de maatregel vee vanaf september geen eiwitrijk krachtvoer meer te mogen geven . De regel is bedoeld om de uitstoot van stikstof te beperken, maar boeren vrezen voor de gezondheid van hun landbouwdieren. Van Lier heeft kunnen regelen dat hij ondanks het verbod om te demonstreren met trekkers toch de provincie Utrecht binnen kan rijden. Via lokale wegen hoopt hij op tijd in Bilthoven aan te komen waar verschillende toespraken worden gehouden in de buurt van gezondheidsinstituut RIVM.

Van Lier vindt het jammer dat er niet meer trekkers welkom zijn woensdag. ,,Het is een beetje kinderachtig. We wilden niemand blokkeren en gewoon binnendoor rijden. Zo hadden we, samen met de politie, kunnen laten zien dat we het kunnen.’’



Naast FDF-voorman Mark van den Oever uit Sint Hubert komt onder meer Johan Vollenbroek van de Nijmeegse milieuclub Mobilisation for the Environment aan het woord. Hij spreekt vanuit het buitenland in via een videoverbinding.