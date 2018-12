Verder tonen Simon Nagelmaeker en Willy ter Beest. hun plezier in de zangkunst. Arjan Mulder zal op het kerkorgel in ieder geval de topper A Whiter Shade of Pale spelen. Dinie Bouwmeester en Emilie van der Schalk kruipen in de huid van de onvermijdelijke dj's om de muzikale hoogtepunten aan elkaar te praten. Het onderwerp van de viering is ‘You ‘ll be in my heart’ naar een nummer van Phil Collins.