Live Zwarte Cross | De laatste dag • Nagenieten met Orgel Joke en Suzan & Freek

Weer een onbewaakte overweg dicht: nog acht te gaan in de Achterhoek voor eind 2023

GAANDEREN - Met het sluiten van een onbewaakte overweg over het spoor tussen de Kerkstraat en Rijksweg in Gaanderen is ProRail weer een stapje verder met het afsluiten van álle onbewaakte spoorovergangen in de Achterhoek.

14 juli