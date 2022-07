Live Zwarte Cross | ‘Hakenkruistent’ verwijderd van camping • Snollebollekes vervangt Mart Hoogkamer

De Marke en Alfrink­school gaan samenwonen op plek Assink Lyceum in Neede: ‘Slopen of verbouwen?’

NEEDE - De Kardinaal Alfrinkschool en basisschool De Marke gaan samenwonen op de plek van het Assink Lyceum aan de Julianastraat in Neede. Of het schoolgebouw verbouwd wordt of dat er na sloop een nieuwe school komt, is nog niet duidelijk.

13 juli