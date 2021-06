Lize (9) maakt wenskaartjes en Elif (14) strijdt tegen pesten: jonge helden geëerd

Frustratie bij Hans (61) uit Vorden over vaccinatie: 'Ik vind dit wel heel erg zuur’

3 juni De groep 60- tot en met 64-jarigen kon als ‘risicogroep’ bij de huisarts haar AstraZeneca-vaccin halen. Vanwege de pauzeknop waarop het ministerie van Volksgezondheid drukte en de latere vaccinlevering is die groep in Gelderland al later aan de beurt. Maar nu wordt ze ook nog voorbij gerend door jongere generaties én door de weigeraars uit haar eigen leeftijdsgroep.