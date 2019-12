Lizzy is even terug, maar voelt zich thuis bij haar muziekfamilie in New York

Vrienden van SKB Winters­wijk: ‘Pas op, plannen zijn niet van tafel’

15:49 WINTERSWIJK - ,,We zullen heel alert moeten zijn wat er nu gaat gebeuren", zegt Hendrik-Jan Mensink, voorzitter van de Vrienden van het SKB. Dat de sluiting van twee afdelingen in het Winterswijkse ziekenhuis van de baan is, wil niet zeggen dat de kou uit de lucht is.