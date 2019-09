Locaties voor zonneparken in Winterswijk ook in beeld voor industrieterrein

Van illegaal wonen in Huppelse schuur naar ‘prikkelar­me woning’

11 september WINTERSWIJK - Ze woont al achttien jaar in de buurtschap Huppel, maar Eva Schiesser moet nu heel snel op zoek naar een nieuwe woning. Die moet wel ‘prikkelarm’ zijn, want in een gewone woning functioneert de Winterswijkse niet. ,,Als ik in een rijtjeswoning terecht kom word ik overspannen.”