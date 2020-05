Lochem begint met andere plattelandsgemeenten lobby om miljoenenkorting te voorkomen

zijdelings ‘Op veel plekken groeit in een soort vacuüm positivi­teit’

10:14 Het gedwongen thuiszitten, geheel of gedeeltelijk zonder werk en verstoken van een deel van je sociale contacten, maakt creativiteit los in veel mensen. Het is boeiend om daar als journalist getuige van te mogen zijn. Ondernemers broeden nogal wat ideeën uit om hun idealen op andere manieren verder te ontwikkelen. Dat zijn stuk voor stuk projecten waar geldelijk gewin niet op de eerste plaats komt. Het is meer iets van gewoon niet kunnen en willen niksen.