Lochem en omringende dorpen krijgen 1300 nieuwe woningen: ‘De woningmarkt is drastisch veranderd’

Mensen uit de Randstad en elders buiten de Achterhoek komen maar wat graag naar deze regio om te wonen. Sociaal geograaf André Roosken typeert dat als een ‘echte trendbreuk’. ,,De woningmarkt is met name het laatste jaar drastisch veranderd. Waar we eerst in een krimp zaten en uiterst terughoudend moesten zijn, denken we nu in regioverband juist aan het substantieel verhogen van het aantal woningen.’’