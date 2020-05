Lochem heeft eenmalige miljoenenmeevaller terwijl wethouder waarschuwt: ‘we blijven structureel kwetsbaar’

Veilig­heids­re­gio tevreden: geen volle busjes met migranten meer aangetrof­fen in Apeldoorn en Groenlo

15:53 De veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland heeft vandaag geen volle busjes met arbeismigranten aangetroffen. De regio controleerde op busjes en bedrijfswagens rondom de Duitse grens, in Zevenaar, in Velp, in Scherpenzeel, in Groenlo en in Apeldoorn.