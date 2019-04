Lochem heeft haast met bedrijfsterrein Diekink

Voor het nieuwe bedrijventerrein heeft de gemeente 8,2 hectare grond gekocht, inclusief opstallen. In de periode 2020-2025 denkt Lochem 6,5 hectare uit te geven aan bedrijventerreinen.

Bodemonderzoek

Het kwart miljoen waaraan de gemeenteraad zijn goedkeuring moet geven is vorig jaar al deels uitgegeven aan bodemonderzoek, archeologisch onderzoek flora/fauna-onderzoek. Het resterende deel wordt dit jaar aangewend voor onder meer het saneren van een schuur waarin asbest zit. Al deze kosten komen uiteindelijk ten koste van de grondexploitatie en dat betekent dus dat verwerkt wordt in de toekomstige grondprijs van Diekink.

De raad had in feite vorig jaar al een krediet beschikbaar moeten stellen voor de onkosten die toen zijn gemaakt, maar vanwege capaciteitsproblemen op het gemeentehuis is het er toen niet van gekomen. Daarom moet de raad binnenkort alsnog een bedrag beschikbaar stellen.

Afgewaardeerd

Ook het maken van een bestemmingsplan voor het nieuwe bedrijventerrein heeft vertraging opgelopen. De gemeente dacht aanvankelijk dat dat in 2018 al zou kunnen, maar het college schrijft nu dat eind van het jaar er een bestemmingsplan en een grondexploitatie moet liggen, want anders moeten de gronden die de gemeente dus al jaren in zijn bezit heeft afgewaardeerd worden met drie miljoen euro.

Uiterlijk 31 december moet een toets plaatsvinden en de waarde van de grond is een stuk minder als het dan nog geen grond is voor bedrijven. Om te voorkomen dat de gemeente dit verlies in de jaarrekening met opnemen, moet de raad dus dit kalenderjaar een bestemmingsplan en een grondexploitatie goedkeuren.

Bijgesteld

Aanvankelijk werd ervan uitgegaan dat Diekink (gelegen ten noorden van Lochem-stad, grenzend aan de spoorlijn Zutphen-Hengelo) zo’n 30 hectare zou gaan beslaan. In de loop der jaren is het aantal hectare grond fors naar beneden bijgesteld. In Lochem is er op bedrijventerrein Aalsvoort en Stijgeroord ook nog steeds grond te koop voor bedrijvigheid.