Lochem in augustus volledig in panoramabeeld vastgelegd

Onbegrip over maaibeleid waterschap Rijn en IJssel: 'We doen het nooit voor iedereen goed genoeg'

8:02 STEENDEREN/DOETINCHEM - Het maaibeleid van het Waterschap Rijn en IJssel ligt onder vuur. In de maand juli werden 45 klachten ingediend over het maaien van de slootkanten. ,,We doen ons stinkende best, maar we kunnen het nooit voor iedereen goed genoeg doen", weet Henri Peppelman van het waterschap.