Lochem isoleert de woningen zo goed dat vleermuizen dakloos raken: ‘En op één nacht kan een veermuis zeker duizend muggen opeten’

Me­ga-wokrestau­rants wachten maatrege­len niet af en gaan wéér dicht

13 oktober WINTERSWIJK/ ZEDDAM - Een hapje eten bij Wok Wamelink in Winterswijk kan niet tot in ieder geval 31 oktober. Het restaurant met 380 zitplaatsen heeft besloten de deuren per direct te sluiten. ‘Alle gemaakte reserveringen binnen deze periode komen bij deze te vervallen’, schrijft het wokresturant op Facebook.