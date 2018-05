Lochem klaagt vooral over Circulus-Berkel

Boomknuffe­len en cabriorij­den: zo komen we deze week wel door

11:26 Deze ‘heetweek’ begon gisteren met de warmste dag en nacht in mei ooit gemeten. En meten doen we al honderd jaar. Hoe houden we het hoofd koel in de komende snikhete dagen? ,,Zoek een beuk op en knuffel die. Een natuurlijke airco, zo'n boom."