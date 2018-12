Lochem koopt bandenrecycler Doornberg uit voor 2,7 miljoen euro

De kans is groot dat Doornberg verhuist naar bedrijventerrein Fort de Pol in Zutphen. Dit terrein leent zich voor bedrijven in een zware milieucategorie. Doornberg Recycling gebruikte aan de Scheggertdijk in Almen een terrein om met name autobanden op te slaan en te bewerken. Sinds de start van het bedrijf strijden omwonenden en belangenorganisaties tegen de omgevingsvergunning die het college in 2015 verleende. In juni 2018 deed de Raad van State uitspraak. Belangrijk onderdeel hiervan is dat Doornberg Recycling maximaal 12 dagen per jaar banden mag shredderen. Het bedrijf vindt dit onvoldoende voor een gezonde bedrijfsvoering.

Zestien maanden

Voor omwonenden blijft dit een te grote aantasting van hun woongenot. Bovendien vreest de buurt de gevolgen van een eventuele brand bij het bandenrecyclingbedrijf. In augustus heeft het college van B en W van Lochem besloten om te verkennen of er mogelijkheden waren tot een een ‘structurele’ oplossing. Doornberg Recycling krijgt vanaf 1 januari 2019 maximaal 16 maanden de tijd om het terrein leeg te krijgen en nog drie maanden om het terrein op te leveren. Om de voorraad helemaal af te bouwen, zal het bedrijf maximaal 5 uur per dag, 5 werkdagen per week rubber shredderen.

Besloten vergadering

In de loop van volgend jaar start de gemeente met het ontwerpproces voor woningbouw en met de bestemmingsplanprocedure. In totaal komt er ruimte voor maximaal 7 woningen op gemiddeld 5.800 vierkante meter. In een besloten raadsvergadering is de meerderheid van de Lochemse gemeenteraad onlangs akkoord gegaan met het besluit om 2,7 miljoen euro beschikbaar te stellen voor de aankoop van het terrein en de voorbereiding van de woningbouw.

PvdA tegenstander