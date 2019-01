Doetinchem­se Colette gaat als een superster op tournee over autisme

10:15 DOETINCHEM - Colette de Bruin heeft bijna twee tournees langs tientallen uitverkochte theaters in heel Nederland achter de rug. De derde tournee is inmiddels ook al opgestart. Nee, ze is geen superster of beroemde zangeres. De Bruin weet alles over autisme en deze woensdag 9 januari staat ze in haar thuisstad Doetinchem bij schouwburg Amphion op de planken.