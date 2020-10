‘Lochem moet meer regie nemen bij kiezen van locaties voor zonneparken om frustraties bij inwoners te beperken’

Vier ouderen over leven in coronatijd: ‘Het is wel zo verschrik­ke­lijk saai geworden’

4 oktober Hoe gaan ouderen om met het oplaaiende coronavirus? Sluiten ze zichzelf op of gaan ze er op uit? Volgens recent onderzoek van de ouderenbond ANBO is een minderheid (43 procent) van de ouderen erg bang voor de tweede corona golf. De Stentor spreekt met vier ouderen over het heden en hun toekomst.