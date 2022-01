‘Lochem op Linnen’ langer te zien in ‘Stadshuus’

Deventer boeren­coöpe­ra­tie Van Onze Grond slaat vleugels uit naar Apeldoorn, Lochem (en verder...)

Melk, vlees of groenten kopen van een boer uit de buurt? Dan kun je in steeds meer supermarkten bij het merk ‘Van Onze Grond’ terecht. De lokale coöperatie, opgestart in 2021, timmert flink aan de weg. Vanaf dit jaar zijn hun producten ook te vinden bij winkels in Lochem, Apeldoorn en op de Veluwe.

25 januari