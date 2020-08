Lochem rouwt na dood Imme (19) en Kjell (15): ‘De toekomst die voor hen lag, is in één klap verdwenen’

Lochem rouwt om de 19-jarige Imme en 15-jarige Kjell. Zij kwamen in de nacht van woensdag op donderdag bij een verkeersongeluk om het leven. ,,De toekomst die nog voor hen lag, is in één klap verdwenen’’, zegt burgemeester Sebastiaan van ‘t Erve.