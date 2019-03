Lochem spreekt spaarpot aan voor 'verzoeknummers’ van burgers

De gemeente Lochem wil nog dit jaar flink investeren om nieuw beleid te kunnen ontwikkelen nadat het nieuwe college van B en W vorig jaar een collegetour door de gemeente maakte. Tijdens die rondgang werden allerlei ‘verzoeknummers’ van burgers en organisaties genoteerd. Om het niet bij praten alleen te houden, wil het college nog dit jaar extra, nieuwe zaken in gang zetten. Maar daarvoor moet wel een beroep gedaan worden op de algemene reserves. Dit jaar moet er uit dat potje een bedrag van ruim 1,4 miljoen euro gehaald worden. Volgend jaar gaat het om een bedrag van dik en miljoen en in 2021 nog om een aanvulling van 167.000 euro.

Toch durft het college van Lochem ( bestaande uit Gemeentebelangen, VVD en GroenLinks) het aan om dit soort grote bedragen te onttrekken uit de reserves. De reservepositie van Lochem blijft gunstig en ruim voldoende om risico’s op te vangen, schrijft het college in de Kadernota, het beleidstuk waar de plannen in uiteengezet worden. Het college had liever minder diep in de reserves getast, maar werd daardoor gedwongen mede door een paar grote financiële tegenvallers vorig najaar. Toen bleek dat er minder geld uit het gemeentefonds naar Lochem zou gaan en bovendien werd Lochem (net als veel andere gemeenten) geconfronteerd met veel hogere uitgaven aan jeugdhulpverlening.

Bijstand uit

Om te voorkomen dat 2019 voor het college ‘een verloren jaar zou zijn’ is besloten tot een vervroegde Kadernota. Tal van maatregelen staan vermeld in de nota waarover de gemeenteraad in april nog moet praten en in mei moet vaststellen. Zo wil de gemeente de biodiversiteit vergroten door middel van diverse projecten, komt er een lening voor particulieren die asbest willen verwijderen en gaat de gemeente Lochem middels een pilot proberen om bijstandsgerechtigden met kinderen extra helpen bij het vinden van werk. Lochem telt momenteel nog bijna vijfhonderd mensen in de bijstand.

Bedrijven

De gemeente wil ook meer inzetten op economie (zorgen voor bedrijvigheid en werkgelegenheid) en toerisme/recreatie om meer toeristen naar Lochem te halen. De bedrijventerreinen Diekink in Lochem en Scheggertdijk in Almen worden ontwikkeld dan wel herontwikkeld. Er komt ook een digitaal ondernemerspanel om het bedrijfsleven meer bij het economische beleid van de gemeente te betrekken. Het VVV-kantoor in het centrum wordt – in overleg met de Stichting Achterhoek Toerisme- omgebouwd tot een inspiratiecentrum. Daar staat wel tegenover dat de gemeente Lochem echt werk wil maken van de inning van de toeristenbelasting. Lochem denkt daar een ton mee op te kunnen halen. De laatste jaren is er niet gecontroleerd en gehandhaafd en daardoor is de gemeente inkomsten misgelopen, stelt het college.

Jongeren