Lochem steekt ruim een ton in jeugdprojecten

Kin­der­post­ze­gels nog niet bij het oud papier

27 september Honderden kinderen gaan in Oost-Nederland weer de straat op om vanaf vandaag kinderpostzegels te verkopen. En dat in een tijd waarin de geschreven brief is vervangen door het getypte appje en brievenbussen bij bosjes verdwijnen. Toch is de actie geen verleden tijd, zo zegt de organisatie.