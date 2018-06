Lochem vol in de aanval op de Japanse duizendknoop

Dit meldt wethouder Eric Jan de Haan (VVD) op vragen van D66. Aanleiding voor de vragen zijn klachten over een specifieke locatie waar de Japanse duizendknoop voor overlast zorgt: nabij de kruising van de Lochemseweg en de Eikeboomlaan in Epse. D66-woordvoerster Tanja Pompe-Snoek: ,,Het is een woekeraar die we liever kwijt dan rijk zijn. Als hij zich eenmaal heeft gevestigd, verdringt hij door z'n grote groeikracht de inheemse flora. Dat heeft te maken met de sterke wortelstokken en stengels.''

Warmwatermethode

Wethouder De Haan: ,,De Japanse duizendknoop vormt een groeiend probleem dat zich niet tot onze bermen beperkt en niet tot onze gemeente. Er wordt ook door de waterschappen nog volop gezocht naar een goede manier om de plant duurzaam te bestrijden en uiteindelijk uit te roeien. Totdat het zover is, kunnen we niet meer doen dan beheersmaatregelen nemen: we maaien de plant separaat en voeren het maaisel af.''

Zou het maaisel blijven liggen, groeien daar snel weer nieuwe planten uit. ,,De komende twee jaar gaan we het zo aanpakken. En we kijken of de maatregelen inderdaad helpen. Op sommige locaties kunnen we onderzoeken of we nieuwe technieken kunnen toepassen, zoals de warmwatermethode. Als het probleem echt extreem is, kunnen we ertoe overgaan om de grond waar de Japanse duizendknoop groeit, af te graven.''