Lochem werkt aan nog meer historie, ‘Maar in de zomer de boel op kop, dat lijkt me geen goed plan’

Meer dan 250 kinderen nemen deze week Harfsen over: ‘Voor een deel kans toch vakantie te vieren’

Zonnen aan het strand of ergens actief de zomer doorbrengen. Het is niet voor alle kinderen gegeven in de zomervakantie. Voor die kinderen houdt YMCA een kinderkamp: het Zomerfestival. Deze week voor de dertigste keer. Meer dan 250 kinderen komen vandaag uit de verre regio naar Harfsen. ,,We hebben de inschrijvingen stopgezet. We zitten aan de max.’’

15 augustus