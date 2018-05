Ze had nog graag langer wethouder willen zijn, maar haar partij – het CDA- viel buiten de coalitieboot. Ze hoopt dat ze nog ergens anders wethouder kan worden. ,,Alles ligt weer open, het geeft ook nieuwe mogelijkheden’’. Een interview met Ingrid de Pagter.

Jan Witting

LOCHEM Wat haar het meest verrast heeft in Lochem? Ze moet er even diep over nadenken. Deze vraag had ze zeker niet verwacht. Dan volgt een relaas over hoe de Lochemse gemeenteraad inhoudelijk, soms tot op kleine details, haar werk doet. ,,Ik was in mijn vorige gemeente, Over-Betuwe, gewend veel meer op hoofdlijnen te besturen.’’ Maar de wethouder vindt die houding van de Lochemse raadsleden niet negatief. ,,Je zou dat negatief kunnen framen, maar dat doe ik niet. Ik zie het als iets positiefs. Ze zijn erg betrokken. Het hoort kennelijk tot de politieke cultuur hier.’’

Vorig jaar april trad Ingrid de Pagter als wethouder toe tot het Lochemse college nadat haar partijgenoot Jan Kottelenberg benoemd werd als burgemeester van de gemeente Neder-Betuwe. De Pagter was tot op dat moment raadslid in het naburige Over-Betuwe. Het was ongewis door de verkiezingen in maart hoe lang haar bestuurlijke loopbaan in Lochem zou duren. Ze gaf voor de verkiezingen aan dat ze bereid was te verhuizen naar Lochem als haar partij weer toe zou treden tot de coalitie en zij opnieuw wethouder zou worden. Maar het liep anders. Aanvankelijk zijn de coalitiegesprekken gevoerd met Gemeentebelangen, VVD, GroenLinks en ook het CDA. Al snel gingen de eerste drie partijen verder zonder CDA.

Waarom is het CDA buiten de boot gevallen?

,,In eerste instantie was het idee dat er vier wethouder zouden moeten komen omdat het werk voor drie wethouders wel erg veel was. Dat heb ik het afgelopen jaar ook gemerkt. Je komt aan allerlei dingen niet of amper toe. Ik had bijvoorbeeld meer tijd willen investeren in toerisme en recreatie, maar dat lukte niet. Ook in Stedendriehoek-verband hebben we de stem van Lochem minder laten horen dan gewenst was. Dat kwam echt door tijdgebrek. Maar de drie andere partijen besloten toch heel snel dat het drie wethouders moesten worden. En het CDA was van de vier de kleinste, dus het was vrij logisch dat het CDA toen moest afhaken.’’

U heeft eind vorig jaar het plan gelanceerd om samen met lokale werkgevers ervoor te zorgen dat er zestig mensen uit de bijstand moeten komen. Hoe staat het daarmee?

,,We hebben zestig mensen geselecteerd met wie we aan de slag gaan. Zeven hebben inmiddels een baan. Met een groep van twintig mensen met een bijstandsuitkering lopen gesprekken met werkgevers en ik verwacht dat zij ook grotendeels snel aan het werk kunnen komen. We zijn feitelijk eind januari hiermee begonnen. Het is een gemengde groep. Sommigen zitten al vele jaren in de bijstand. Misschien lukt het niet in een jaar, maar de werkgevers in Lochem hebben zich er ook aan gecommitteerd. Ik ben heel positief dat het gaat lukken, maar het kost nu eenmaal veel tijd en inspanningen om mensen die jarenlang in de bijstand hebben gezeten aan een baan te helpen.’’

De Pagter kreeg nog een hoofdpijndossier onder haar hoede – ook al heeft ze zelf een hekel aan dat woord. Het Plein, de instantie die onder andere de sociale uitkeringen voor Zutphen en Lochem regelt, wordt opgedoekt. Jarenlang ging daar veel mis, moesten er miljoenen bij om Het Plein weer op de rails te krijgen. In de nabije toekomst gaat Lochem waarschijnlijk zelf weer de bijstandsregelingen uitvoeren.

-Wat zullen bijstandsgerechtigden straks merken als Het Plein straks stopt?

,,Nu moeten ze nog naar Zutphen, straks kunnen ze bij de gemeente Lochem terecht. Het wordt allemaal dichter bij huis geregeld. Dat gaan we ook doen voor de schuldhulpverlening. De dienstverlening moet beter. Maar ik blijf het verrassend vinden dat je binnen een kleine subregio niet in staat bent om met elkaar samen te werken op het gebied van werk en inkomen. Bij het Plein gaat het maar om twee gemeenten. In andere delen van Nederland gaat het wel goed, terwijl daar veel meer gemeenten zijn die meedoen.’’

Wat zou u de Lochemers nog willen meegeven?