Lochemse auteur: ‘Gastvrijheid is geen kunstje om aan te leren’

Er zijn slechtere werkplekken te bedenken: midden in de bossen bij Lochem, in kasteel Ampsen, houden Laura de la Mar en haar medewerkers kantoor. Toch is de boekpresentatie op 17 januari in hartje Apeldoorn omdat de genodigden uit het hele land komen. ,,Wij werken allang niet meer alleen voor bedrijven en instellingen uit deze regio’’, vertelt de geboren en getogen Lochemse die tegenwoordig in Doetinchem woont. ,,Wij werken in heel Nederland en soms zelfs ook al soms in België’’, vertelt ze. Het team van Gastvrijheid in Bedrijf bestaat uit acht medewerkers. De 32-jarige noemt zich ‘expert in het ontwikkelen van gastvrijheid’ en ze is oprichter-directeur van Gastvrijheid in Bedrijf.