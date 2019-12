Lochemse melkfabriek ziet biogas als mogelijke oplossing voor landbouwcrisis

Na droogte ‘kampen’ flamingo’s in Zwillbrock nu ook met de regels

10:31 ZWILLBROCK - Na twee droge jaren is het water uit het Zwillbrocker Venn verdwenen. Het Biologisch Station Zwillbrock werkt aan maatregelen om water langer vast te houden, maar stuit nu op een bureaucratische hindernis: om de plas uit te diepen is toestemming van de regionale overheid nodig. Op zijn vroegst over een jaar kan dat werk uitgevoerd worden.