Lochemse raad stemt tegen komst van vernieuwde lokale omroep Radio Ideaal

Hoe zit het ook alweer met die Achterhoek­se ziekenhui­zen?

9:17 Dinsdagavond houdt de gemeenteraad van Doetinchem via internet een luisterzitting over de Achterhoekse ziekenhuisaffaire. Wat is er ook weer allemaal gebeurd het afgelopen half jaar? En waarom liggen de ziekenhuizen Slingeland en SKB met elkaar in de clinch? Een overzicht.