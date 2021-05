Lockdown Halve Marathon Challenge: hardlopers lopen ‘in stilte’ 21,1 kilometer om Eibergen

Politie zoekt vrouw die contact had met overval­lers telefoon­zaak in Doetinchem

29 mei DOETINCHEM - De politie is op zoek naar een vrouw die contact heeft gehad met de twee mannen die zaterdag 22 mei Fone Zone in de Hamburgerstraat overvielen. Bij de overval werd de winkelbediende bedreigd met grote messen en is geld buitgemaakt.