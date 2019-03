Loes ten Dolle (D66) over politieke crisis Winterswijk: Er is niet op de man gespeeld

WINTERSWIJK - De hoofdrolspelers in Winterswijks politieke crisis zijn het ongetwijfeld niet met D66'er Loes ten Dolle eens, maar: ,,In mijn beleving is er niet op de man gespeeld. Het ging om de inhoud, er kwam geen antwoord op vragen. Misschien heeft het college als geheel dat niet goed gedaan.”

Het raadslid ging vrijdag in het eerste Nieuwscafé voor Winterswijk van De Gelderlander in op de politieke crisis , waarbij de CDA-WB-coalitie sneuvelde. De vertrokken CDA-wethouders Wim Elferdink en Ilse Saris zaten niet aan tafel. Met ex-VVD'er Tom van Beek (nu Voor Winterswijk) gaf Ten Dolle een analyse van die breuk. Het duo was en is niet verbonden aan een van de collegepartijen en gaf als 'buitenstaanders' hun oordeel over de strijd.

Dossiers

De ‘onervaren wethouder’ Elferdink was geen probleem, vond Van Beek, maar de dossiers kleiput en Dennenoord stuitten op tegenstand. Daar kwam ontevredenheid over de duurzaamheidsagenda overheen. ,,Het CDA had meer aan crisismanagement moeten doen.”

Ten Dolle: ,,Politiek gaat over samenwerken. Als dat met deze niet lukt, lukt dat misschien met de nieuwe partners wel.”

Het CDA is politiek niet onervaren met wethouder Saris. Ten Dolle: ,,Maar misschien heeft het CDA een onervaren fractie.”

Eerste aflevering

Het Nieuwscafé ging in de eerste aflevering bij Sociëteit ook over lokale geschiedenis en de woonwens van jongeren. Die waren er niet. De sociëteit in het centrum van Winterswijk was met ruim vijftig mensen binnen en twintig op het terras goed gevuld, maar de gemiddelde leeftijd was ruim middelbaar.