Loes ten Dolle: ,,Ik stoor me als ze tegen me zeggen: je kunt nog veel leren”

Je ging op je 18e de politiek in en zit sinds vorig jaar voor D66 in de raad Winterswijk. Is het je met de paplepel ingegoten?

Nee, integendeel. Mijn ouders hebben er helemaal niets mee. Maar ik had aan verschillende debatwedstrijden meegedaan en dacht, ik kan wel overal wat van vinden, maar dan moet je het ook laten zien. Ik ben serieus op zoek gegaan naar een partij die het beste bij mij past en dat is D66 geworden. Ik werd met open armen ontvangen en kreeg gelijk een plek in de steunfractie.