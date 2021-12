Loes van der Meijs blijft nog eens 6 jaar burgemeester in Doesburg: ‘Hanzestad in hart gesloten’

Tolk Agha ontsnapte met jong gezin aan Taliban en woont nu in de Achterhoek: ‘Where is this motherfuc­ker?’

„Where is this motherfucker?”, dreigde de Taliban zijn broer. Ze waren op zoek naar Agha (29), die als tolk voor het Nederlandse leger in Uruzgan werkte. Hij wist met vrouw en vier kleine kinderen te ontkomen en woont nu in Neede. „Wie helpt ons hier?”

