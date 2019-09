Lokaal Belang Oude IJsselstreek wil af van Achterhoek Raad, niet van Board

‘De Raad heeft tot op heden geen effectieve bijdrage geleverd in beslissingen en in beleid', schrijven Erik Schieven en Jaap Veldhorst van de partij in een brief gericht aan de inwoners van de Achterhoek. ‘Laat de beslissingsbevoegdheid bij de afzonderlijke gemeenteraden. Dus zonder de tussenstap van de schijnvertoning die Achterhoek Raad heet'.



De brief is een reactie op de rumoerige vergadering van de Achterhoek Board en Raad, afgelopen maandag in de DRU in Ulft. Bij aanvang daarvan zei René Hoijtink van Onafhankelijken Oost Gelre (OOG) met zijn partij uit de Achterhoek Raad te stappen. Dit onder meer omdat een CDA-wethoudster uit Berkelland in de Achterhoek Board was benoemd en niet een afgevaardigde van de Lokale partijen.