Lokale hulpverleners schrikken zich rot: jeugdzorg in de Achterhoek op de schop

OM wil ‘druk bezette’ dealer die veel Achterhoe­kers drugs bezorgde lang de cel in

13:46 ZUTPHEN/ DOETINCHEM - Hij was in februari 2018 al eens aangehouden met harddrugs op zak, een inmiddels 27-jarige Doetinchemmer. In september 2018 startte justitie een groot onderzoek naar een drugsnetwerk in de Achterhoek en daar kwam hij opnieuw in beeld.