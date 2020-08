Lokale nieuwswebsite LochemsNieuws tijdelijk uit de lucht door conflict met provider

Stef Karnebeek denkt na over verhuizing: ‘Stad heeft meer te bieden dan dorp in Berkelland’

8:56 NEEDE - Verhuizen uit Berkelland? Waarom niet. Stef Karnebeek (21) vindt het leven goed in Neede. De twintiger is geboren en getogen in deze plaats, maar zou best in een grote stad willen wonen. Het bruisende stadsleven lonkt.